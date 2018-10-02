Abdurrahim Albayrak'tan Emre Akbaba açıklaması
Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'ndaki ikinci maçında Porto ile karşılaşacak temsilcimiz Galatasaray, Portekiz'e hareket etti. Galatasaray Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, havaalanında A Spor'un sorularını yanıtladı.
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