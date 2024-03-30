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Şampiyon İstanbul’dan

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonu ilk 4'te bitiren İstanbul takımlarının şampiyonluk için mücadele edeceği play-off etabında ilk maçlar Pazartesi başlıyor.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Şampiyon İstanbul’dan

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonu play-off etaplarının maç programı belli oldu. TVF'den yapılan açıklamaya göre normal sezonu ilk 4'te bitiren İstanbul takımlarının "şampiyonluk" için mücadele edeceği play-off etabında ilk karşılaşmalar 1 Nisan Pazartesi günü, rövanşları ise 4 Nisan Perşembe günü oynanacak. Program şöyle:

İLK MAÇ F.BAHÇE'NİN

1 NİSAN PAZARTESI / 17.00: Türk Hava Yolları- Fenerbahçe Opet (İstanbul Burhan Felek Vestel), 20.00: Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (İstanbul Burhan Felek Vestel); 4 NISAN PERŞEMBE / 17.00: Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları (İstanbul Burhan Felek Vestel), 20.00: VakıfBank- Eczacıbaşı Dynavit (Vakıfbank Spor Sarayı).

Statü şöyle

İLK maç, normal sezon sonunda puan cetvelinde alt sırada bulunan takımın, ikinci karşılaşma ise üst sırada bulanan ekibin sahasında oynanır. 2 maçı alan finale yükselir. Eşitlik durumunda Cumartesi oynanacak 3'üncü karşılaşma, üst sıradaki takımın sahasında yapılır. Maçı kazanan finale yükselir.

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