Filede dev derbi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasındaki derbide bugün Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki maç, saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Ligde geride kalan 5 haftada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray Daikin, 6 puanla 9'uncu sırada bulunuyor.

F.BAHÇE 3. SIRADA

Ezeli rakibiyle zorlu bir maça çıkacak olan Fenerbahçe Opet, oynadığı 5 maçta dört galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 13 puanla 3. sırada yer alıyor. Sultanlar Ligi'nde günün programı şöyle: 13.00: Karayolları-Eczacıbaşı, 15.00: Nilüfer Bld.-PTT, 17.00: Sarıyer Bld.- VakıfBank, 18.00: Beşiktaş-Aydın BŞB, Kuzeyboru-Çukurova Bld., Muratpaşa Bld.-THY.