Galatasaray Daikin 3-0 Kairos Ponta Delgada (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li tur ilk maçında Galatasaray Daikin, Portekiz'in Kairos Ponta Delgada takımını 3-0 yendi.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Ekim Çarşamba günü Portekiz'de yapılacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Serena Salvati (İtalya), Ehsan Rejaeyan (Fransa)
Galatasaray Daikin: Tashiro, Eggleston, Gneiting, Cuttino, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Emine Arıcı, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Yağmur Karaoğlu, Duygu Düzceler, Sude Hacımustafaoğlu)
Kairos Ponta Delgada: Watkins, Westermann, Silva, Colombo, Eterovic, Oliveira (Palermo, Xavier, Borges, Mosher)
Setler: 25-17, 25-11, 25-20
Süre: 69 dakika (25, 20, 24)