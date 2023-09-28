Filenin Efeleri Paris 2024 için sahne alıyor!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda mücadele edecek.

Filenin Efeleri, 30 Eylül-8 Ekim'de gerçekleşecek elemelerde B Grubu'nda ev sahibi Japonya'nın yan sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek. Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar 2024 Paris bileti alacak.

Milli takımın TSİ maç programı şöyle:

30 Eylül Cumartesi:

07.00 Türkiye-Sırbistan

1 Ekim Pazar:

04.00 Türkiye-Slovenya

3 Ekim Salı:

10.00 Türkiye-ABD

4 Ekim Çarşamba:

13.30 Türkiye-Japonya

6 Ekim Cuma:

04.00 Türkiye-Finlandiya

7 Ekim Cumartesi:

04.00 Türkiye-Mısır

8 Ekim Pazar:

07.00 Türkiye-Tunus