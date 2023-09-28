Haberler Voleybol Filenin Efeleri Paris 2024 için sahne alıyor!

Filenin Efeleri Paris 2024 için sahne alıyor!

Son dakika spor haberleri... A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde sahne alıyor. Ay-yıldızlı ekip Japonya'da 30 Eylül-8 Ekim'de düzenlenecek B Grubu'nda ilk 2'ye girmeye çalışacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 16:24
Filenin Efeleri Paris 2024 için sahne alıyor!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda mücadele edecek.

Filenin Efeleri, 30 Eylül-8 Ekim'de gerçekleşecek elemelerde B Grubu'nda ev sahibi Japonya'nın yan sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek. Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar 2024 Paris bileti alacak.

Milli takımın TSİ maç programı şöyle:

30 Eylül Cumartesi:

07.00 Türkiye-Sırbistan

1 Ekim Pazar:

04.00 Türkiye-Slovenya

3 Ekim Salı:

10.00 Türkiye-ABD

4 Ekim Çarşamba:

13.30 Türkiye-Japonya

6 Ekim Cuma:

04.00 Türkiye-Finlandiya

7 Ekim Cumartesi:

04.00 Türkiye-Mısır

8 Ekim Pazar:

07.00 Türkiye-Tunus

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız oyuncu geri dönüyor...
Şirinevler'de bir binada patlama: Ölü ve yaralılar var!
Dzeko'dan örnek hareket
F.Bahçe'de o isimlerden müthiş istatistik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Halkbank'tan dev takviye!
Farkı açıyor
İSTANBUL HAVA DURUMU | Yağış ne kadar sürecek? ⚡Dışarı çıkmayın, çok kuvvetli geliyor (28 Eylül hava durumu)
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ SON DAKİKA - MB rezervleri 125 milyar dolara yükseldi
KARTAL SU KESİNTİSİ - Kartal'da sular ne zaman gelecek? (28 Eylül 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ancelottı'nin adayları hazır Ancelottı'nin adayları hazır 16:12
Malatya Arguvan bir üst turda! Malatya Arguvan bir üst turda! 15:43
Suudi Arabistan'dan hakem hamlesi! Suudi Arabistan'dan hakem hamlesi! 15:17
Dzeko'dan örnek hareket Dzeko'dan örnek hareket 14:45
F.Bahçe - Başakşehir maçının VAR'ı açıklandı F.Bahçe - Başakşehir maçının VAR'ı açıklandı 14:23
Icardi-Kerem penaltısındaki gerçek ortaya çıktı! F.Bahçe... Icardi-Kerem penaltısındaki gerçek ortaya çıktı! F.Bahçe... 14:10
Daha Eski
İspanya'da hakem ofisine operasyon! İspanya'da hakem ofisine operasyon! 13:41
Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta? 13:33
Çebi'den Salih Uçan itirafı! "Keşke..." Çebi'den Salih Uçan itirafı! "Keşke..." 12:21
Bitexen Adana 1954 FK - Osmaniyespor FK | CANLI Bitexen Adana 1954 FK - Osmaniyespor FK | CANLI 12:00
Ziraat Türkiye Kupası dönüşümlü yayın | CANLI Ziraat Türkiye Kupası dönüşümlü yayın | CANLI 11:31
Kiralık gitmişti! Yeni takımında beğenilmedi Kiralık gitmişti! Yeni takımında beğenilmedi 11:19