Haberler Voleybol Yenilmez armada

Yenilmez armada

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde B Grubu’ndaki ikinci maçında Bulgaristan’ı yenerek 2’de 2 yaptı

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Yenilmez armada
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Mücadeleye her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başlarken, ilk seti 25-20 önde tamamladık. İkici sette iki ülkede hücumda etkili olurken, setin ortalarına doğru Filenin Sultanları 2 sayı (11-9) öne geçti. Bulgaristan, setin ortalarında farkı kapatıp 13-12'de öne geçse de toparlanan ve defansta etkinliğini artıran milliler, ikinci seti 25-19 önde bitirdi. Üçüncü seti de 25-15 aldık. Sultanlar tam 17 maçtır yenilmiyor.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Erman Toroğlu'ndan İsmail Kartal'a flaş sözler! "Nerede hata yaptığını..."
New York'ta Başkan Erdoğan rüzgarı! Türkevi önünde coşkulu kalabalık
Çakar'dan flaş yorum: Koskoca F.Bahçe'nin...
Buruk'tan flaş karar! Devler Ligi'nde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Filenin Sultanları Bulgaristan'ı 3-0 ile geçti!
Türkiye - Peru maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
💰1 DOLAR KAÇ TL?
EMEKLİYE 5 BİN TL CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O yıldızlara flaş eleştiri! "Aslında yoklardı" O yıldızlara flaş eleştiri! "Aslında yoklardı" 07:02
Toroğlu değerlendirdi! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? Toroğlu değerlendirdi! Kırmızı kart çıkmalı mıydı? 00:38
Toroğlu yorumladı! İptal kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! İptal kararı doğru mu? 00:38
Güneş: Kötü oynadık, hak etmedik! Güneş: Kötü oynadık, hak etmedik! 00:38
Bjelica: Beşiktaş'a fırsat dahi vermedik! Bjelica: Beşiktaş'a fırsat dahi vermedik! 00:38
Fırtına'dan Beşiktaş'a flaş gönderme! Fırtına'dan Beşiktaş'a flaş gönderme! 00:38
Daha Eski
Maç sonu dikkat çeken görüntü! Bakasetas'ın boynunda... Maç sonu dikkat çeken görüntü! Bakasetas'ın boynunda... 00:38
Akyazı'da Fırtına koptu! Trabzon Beşiktaş'ı farklı geçti Akyazı'da Fırtına koptu! Trabzon Beşiktaş'ı farklı geçti 00:38
Beşiktaş'ın golü faule takıldı! İşte o pozisyon Beşiktaş'ın golü faule takıldı! İşte o pozisyon 00:38
Kartal'dan transfer sözleri: Dünyanın sonu değil Kartal'dan transfer sözleri: Dünyanın sonu değil 00:38
Alanya kaçtı Paşa yakaladı! Alanya kaçtı Paşa yakaladı! 00:38
F.Bahçe zirveye yerleşti! İşte güncel puan durumu F.Bahçe zirveye yerleşti! İşte güncel puan durumu 00:38