Yenilmez armada

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Mücadeleye her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başlarken, ilk seti 25-20 önde tamamladık. İkici sette iki ülkede hücumda etkili olurken, setin ortalarına doğru Filenin Sultanları 2 sayı (11-9) öne geçti. Bulgaristan, setin ortalarında farkı kapatıp 13-12'de öne geçse de toparlanan ve defansta etkinliğini artıran milliler, ikinci seti 25-19 önde bitirdi. Üçüncü seti de 25-15 aldık. Sultanlar tam 17 maçtır yenilmiyor.