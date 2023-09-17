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Filenin Sultanları, Porto Riko’yu 3-0 yenerek olimpiyat elemelerine galibiyetle başladı. Yeni rakip Bulgaristan.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 06:50
Durmak yok

Aldığı başarılı sonuçlarla dünyanın bir numarası olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerine de rakip tanımıyor. Milliler, B Grubu'ndaki ilk maçında Porto Riko'yu 3-0 yendi. Filenin Sultanları, çekişmeli geçen ilk sette 14-13 öne geçti. Ardından ağırlığını koydu ve seti 25-19 kazandı.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın sonuna kadar rakibinden üstün olan Sultanlar, ikinci seti 25-16, final setini de 25-14 alarak sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Millilerden Ebar Karakurt 16, Vargas da 15 sayı galibiyete katkıda bulundu. Ay yıldızlılar gruptaki ikinci maçında bugün 07.00'de Bulgaristan ile karşılaşacak. Maçı TRT Spor canlı olarak yayınlayacak.

Filenin Sultanları, grup maçlarında dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve dünya 5.'si Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele ediyor. Grupta ilk 2 sırayı yer alan ülkeler, Paris için kota kazanacak

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