ROMANYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Romanya - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Mİlli Erkek Voleybol Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası D Grubu 2. maçında Romanya ile karşılaşacak. İsrail'in Tel Aviv kentindeki Shlomo Group Salonu'nda yapılacak maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Romanya - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ROMANYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Romanya - Türkiye maçı 1 Eylül Cuma günü saat 16.00'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

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