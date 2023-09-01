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ROMANYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Romanya - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda D grubu 2. maçında Filenin Efeleri, Romanya ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Romanya - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 11:14 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 11:30
ROMANYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Romanya - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Mİlli Erkek Voleybol Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası D Grubu 2. maçında Romanya ile karşılaşacak. İsrail'in Tel Aviv kentindeki Shlomo Group Salonu'nda yapılacak maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Romanya - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ROMANYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Romanya - Türkiye maçı 1 Eylül Cuma günü saat 16.00'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

ROMANYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

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