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A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Romanya ile karşılaşacak

Son dakika spor haberleri... CEV Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki ikinci maçında Romanya ile karşılaşacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 12:26
A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Romanya ile karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 2. maçında yarın Romanya ile karşılaşacak.

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Shlomo Group Salonu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 16.00'da başlayacak. Filenin Efeleri, D Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 20-25, 28-30, 25-27'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grup maçlarının TSİ programı, milli takım kadrosu ve gruplarda yer alan ülkeler şöyle:

2 Eylül Cumartesi:

17.30 Türkiye-Yunanistan

4 Eylül Pazartesi:

20.00 Portekiz-Türkiye

5 Eylül Salı:

20.00 Türkiye-İsrail

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