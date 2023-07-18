Filenin Sultanları yurda döndü!

FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü.

İstanbul Havalimanı'nda uçaktan indikten coşkuyla karşılanan milli takım kafilesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bu başarıda herkesin katkısı var. Sahada ter döken tüm oyuncularımızın emeği var. Kulüplerimizin ciddi katkıları var. Ülkeye böyle bir şampiyonluk ilk defa getirdik. Bu gururu yaşamak çok güzel bir şey. İnşallah daha yolun başındayız. İki önemli turnuvamız daha var. Ufak bir aramız var. Önümüzde Avrupa şampiyonası var. Orada da altın madalya hedefliyoruz. Voleybolun çıtası çok yüksek. Hedefimiz altınlarla ülkeye dönmek. Sonra olimpiyat elemeleri var. Oradan da zaferle çıkacağız. Biz bu turnuvada şampiyon olmakla kalmadık, dünya klasmanında tarihimizde ilk defe ilk sıraya yükseldik. Bu başarıyı ilk kez yakaladık" ifadelerini kullandı.

Başantrenör Daniele Santarelli coşkulu karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Çok çok mutluyuz. Burada inanılmaz bir atmosfer var. Federasyonumuza bana inandıkları için çok teşekkür ederim. Daha yolun başındayız. Gidilecek çok yolumuz var. Bize destek veren herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ise şunları kaydetti:

"Böyle güzel bir karşılama için çok teşekkür ederiz. İki sene önce yine aynı salondaydık. O gün çok üzgündük. O hisleri hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Bizi şampiyonluğa inandıran bir Koç ile, final maçında her sayıyı şampiyonluk için alan bir takımla, bizi asla yalnız bırakmayan federasyonumuzla karşınızdayız. Çok mutlu ve gururluyuz. Bu başarı Türk voleybolunu tarihe kazıdı. Bu bizim zirvemiz değil. Daha başarı hikayemizin başlangıcı. Artık olimpiyatlarda ve Avrupa şampiyonalarında da hedef zirve. Bizi destekleyenlere teşekkür ederiz. Parklarda kurulan ekranlarda, televizyonlarının başında bizi destekleyenlere teşekkür ederiz."