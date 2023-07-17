THY'den bir takviye daha

Transferin hızlı ekibi Türk Hava Yolları, bir önemli ismi daha kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılar, Brezilyalı orta oyuncu Diana Duarte'yi renklerine bağladı. Brezilya Milli Takım'ında forma giyen orta oyuncu, ülkesinde Barueri takımında görev yapıyordu. 24 yaşındaki oyuncu, bloklardaki başarısıyla dikkat çekiyor.
Transferin hızlı ekibi Türk Hava Yolları, bir önemli ismi daha kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılar, Brezilyalı orta oyuncu Diana Duarte'yi renklerine bağladı. Brezilya Milli Takım'ında forma giyen orta oyuncu, ülkesinde Barueri takımında görev yapıyordu. 24 yaşındaki oyuncu, bloklardaki başarısıyla dikkat çekiyor.