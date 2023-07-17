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THY'den bir takviye daha

Transferin hızlı ekibi Türk Hava Yolları, bir önemli ismi daha kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılar, Brezilyalı orta oyuncu Diana Duarte'yi renklerine bağladı. Brezilya Milli Takım'ında forma giyen orta oyuncu, ülkesinde Barueri takımında görev yapıyordu. 24 yaşındaki oyuncu, bloklardaki başarısıyla dikkat çekiyor.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
THY'den bir takviye daha
Transferin hızlı ekibi Türk Hava Yolları, bir önemli ismi daha kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılar, Brezilyalı orta oyuncu Diana Duarte'yi renklerine bağladı. Brezilya Milli Takım'ında forma giyen orta oyuncu, ülkesinde Barueri takımında görev yapıyordu. 24 yaşındaki oyuncu, bloklardaki başarısıyla dikkat çekiyor.
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