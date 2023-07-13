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Türkiye - İtalya maçı CANLI İZLE | FIVB Voleybol Milletler Ligi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız ile İtalya, FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları kritik maçı kazanmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 21:55 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 22:00
Türkiye - İtalya maçı CANLI İZLE | FIVB Voleybol Milletler Ligi

FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya ile karşı karşıya geliyor.

Filenin Sultanları, rakibini eleyerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Filenin Sultanları'nın galip gelmesi halinde yarı finalde ABD ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye - İtalya karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TÜRKİYE - İTALYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Sırbistan maçı 13 Temmuz Perşembe günü TSİ 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.

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