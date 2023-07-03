Filenin Sultanları’nın rakibi İtalya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Tayland'daki 3. hafta mücadelesinde dördüncü ve son maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti. Milletler Ligi elemelerinde oynadığı 12 maçın 9'ununu kazanarak 29 puanla 3'üncü sırada yer alan Filenin Sultanları, 8 takımın mücadele edeceği Final Etabı'na kalmayı daha önce garantilemişti. Final Etabı, 12-16 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington şehrinde düzenlenecek. Ay-yıldızlıların çeyrek finaldeki rakibi ise İtalya oldu. Diğer eşleşmeler: ABD-Japonya, Brezilya-Çin, Polonya-Almanya.