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Filenin Sultanları’nın rakibi İtalya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Tayland'daki 3. hafta mücadelesinde dördüncü ve son maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti. Milletler Ligi elemelerinde oynadığı 12 maçın 9'ununu kazanarak 29 puanla 3'üncü sırada yer alan Filenin Sultanları, 8 takımın mücadele edeceği Final Etabı'na kalmayı daha önce garantilemişti. Final Etabı, 12-16 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington şehrinde düzenlenecek. Ay-yıldızlıların çeyrek finaldeki rakibi ise İtalya oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Filenin Sultanları’nın rakibi İtalya
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Tayland'daki 3. hafta mücadelesinde dördüncü ve son maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti. Milletler Ligi elemelerinde oynadığı 12 maçın 9'ununu kazanarak 29 puanla 3'üncü sırada yer alan Filenin Sultanları, 8 takımın mücadele edeceği Final Etabı'na kalmayı daha önce garantilemişti. Final Etabı, 12-16 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington şehrinde düzenlenecek. Ay-yıldızlıların çeyrek finaldeki rakibi ise İtalya oldu. Diğer eşleşmeler: ABD-Japonya, Brezilya-Çin, Polonya-Almanya.
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