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TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Çekya voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final’in yarı finalinde Çekya ile karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Türkiye - Çekya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 12:28
TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Çekya voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalinde Türkiye ile Çekya karşılaşacak. Filenin Efeleri, sHırvatistan'ın Zadar kentinde kritik maça çıkacak. Peki Türkiye - Çekya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - ÇEKYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

2023 CEV Avrupa Altın Ligi final four maçı 24 Haziran 2023 Cumartesi günü, TSİ 18.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - ÇEKYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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