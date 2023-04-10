Lider tam gaz

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 25'inci haftasında Halkbank, deplasmanda Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi. Mavibeyazlılar, hücumda etkili bir performans sergilediği karşılaşmanın ilk setinden 25-20'lik üstünlükle ayrıldı. Çekişmeli geçen ikinci seti 25-23 alan Halkbank, durumu 2-0'a getirmeyi başardı.

SIRA BURSA'DA

Üçüncü setten de 25-20'lik skorla üstün ayrılan başkent ekibi, mücadeleyi 3-0 kazandı. 24.maçında 23. galibiyetini alarak zirvedeki hakimiyetini sürdürdü. Cizre ise bu sezon 12. kez salondan yenilgiyle ayrıldı. Efeler Ligi'nin lideri Halkbank, 12 Nisan Salı günü Bursa BŞB'yi konuk edecek. Başkent Voleybol Salonu'ndaki mücadele 16.00'da başlayacak.

MAÇIN EN SKORERİ AZİZ!

Halkbank adına Nimir Abdel-Aziz karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Hollandalı milli voleybolcu 13 sayıyla oynadı. Yiğit Gülmezoğlu da 12 sayılık katkısıyla ön plana çıkmayı başardı.

ATİK: HEDEF KUPA

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Taner Atik, zirvede hata yapmadıkları için mutlu olduğunu söyledi. Atik, "Her maça ayn ciddiyetle hazırlanıyoruz. Bugün de oyuncularım sahada çalıştığımız birçok şeyi doğru uyguladı. Kazandığımız için mutluyuz. Umarım yolun sonu şampiyonluk kupası olur" dedi.