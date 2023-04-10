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Galatasaray amansız takipte

Ligde ilk 4'e girmek isteyen Galatasaray HDI Sigorta, Altekma engelini kayıpsız geçti. Sarı-kırmızılılar, 25-13, 27-25 ve 25-21'lik setlerle 3-0'lık galibiyete uzandı. Aslan, bu sonuçla 4. sıradaki Bursa BŞB ile galibiyet sayısını (15) eşitledi. Cimbom gelecek haftaki Arkas Spor deplasmanında zafer arayacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Galatasaray amansız takipte
Ligde ilk 4'e girmek isteyen Galatasaray HDI Sigorta, Altekma engelini kayıpsız geçti. Sarı-kırmızılılar, 25-13, 27-25 ve 25-21'lik setlerle 3-0'lık galibiyete uzandı. Aslan, bu sonuçla 4. sıradaki Bursa BŞB ile galibiyet sayısını (15) eşitledi. Cimbom gelecek haftaki Arkas Spor deplasmanında zafer arayacak.
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