Galatasaray amansız takipte

Ligde ilk 4'e girmek isteyen Galatasaray HDI Sigorta, Altekma engelini kayıpsız geçti. Sarı-kırmızılılar, 25-13, 27-25 ve 25-21'lik setlerle 3-0'lık galibiyete uzandı. Aslan, bu sonuçla 4. sıradaki Bursa BŞB ile galibiyet sayısını (15) eşitledi. Cimbom gelecek haftaki Arkas Spor deplasmanında zafer arayacak.
Ligde ilk 4'e girmek isteyen Galatasaray HDI Sigorta, Altekma engelini kayıpsız geçti. Sarı-kırmızılılar, 25-13, 27-25 ve 25-21'lik setlerle 3-0'lık galibiyete uzandı. Aslan, bu sonuçla 4. sıradaki Bursa BŞB ile galibiyet sayısını (15) eşitledi. Cimbom gelecek haftaki Arkas Spor deplasmanında zafer arayacak.