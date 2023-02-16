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THY Kadın Voleybol Takımı başantrenör Marcello Abbondanza ile yollarını ayırdı

Son dakika spor haberleri... THY Kadın Voleybol Takımı, İtalyan başantrenör Marcello Abbondanza ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 16:40
THY Kadın Voleybol Takımı başantrenör Marcello Abbondanza ile yollarını ayırdı

Sultanlar Ligi ekiplerinden THY Kadın Voleybol Takımı, Başantrenör Marcello Abbondanza ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

THY Kadın Voleybol Takımı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin acılarını hep birlikte sarmaya çalıştığımız zorlu günlerden geçiyoruz. THY Spor Kulübü olarak 3 kulvarda hedeflerimize emin adımlarla ilerlediğimiz bu dönemde, 2019-2020 sezonundan bu yana takımımızın başantrenörlük görevini sürdüren Marcello Abbondanza, İtalya'da e-work Busto Arsizio ile oynadığımız 2. maç öncesi kulübümüzden ayrılmak istediğini bildirmiş, devam etmesi yönünde yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


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