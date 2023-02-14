Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda yarın deplasmanda e-work Busto Arsizio'yla karşılaşacak

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, deprem nedeniyle ertelenen CEV Kupası play-off turu rövanşında yarın İtalyan temsilcisi e-work Busto Arsizio'ya konuk olacak.

Karşılaşma, Busto Arsizio e-work Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak.

İtalya'da oynanan turun ilk maçını, Türk Hava Yolları 3-0 kazanmıştı.

Türk Hava Yolları takımından yapılan açıklamada, 7 Şubat'ta İstanbul'da yapılması gereken rövanş maçının, deprem nedeniyle Türkiye'de spor faaliyetlerinin iptal edildiğinden, yine İtalyan ekibinin sahasından oynanacağı belirtildi.