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Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda yarın deplasmanda e-work Busto Arsizio'yla karşılaşacak

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, deprem nedeniyle ertelenen CEV Kupası play-off turu rövanşında yarın İtalyan ekibi e-work Busto Arsizio'ya konuk olacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 12:22
Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda yarın deplasmanda e-work Busto Arsizio'yla karşılaşacak

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, deprem nedeniyle ertelenen CEV Kupası play-off turu rövanşında yarın İtalyan temsilcisi e-work Busto Arsizio'ya konuk olacak.

Karşılaşma, Busto Arsizio e-work Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak.

İtalya'da oynanan turun ilk maçını, Türk Hava Yolları 3-0 kazanmıştı.

Türk Hava Yolları takımından yapılan açıklamada, 7 Şubat'ta İstanbul'da yapılması gereken rövanş maçının, deprem nedeniyle Türkiye'de spor faaliyetlerinin iptal edildiğinden, yine İtalyan ekibinin sahasından oynanacağı belirtildi.


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