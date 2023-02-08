TVF duyurdu! Voleybolcu Bedir Terlik ve Hasan Ekşi'den acı haber

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), ülkemizi derinden sarsan deprem sonrası Üzümdalı Gençlik ve Spor Kulübü forması giyen Bedir Terlik ve Hasan Ekşi'nin vefat ettiğini duyurdu.

TVF yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizde meydana deprem felaketinde Üzümdalı Gençlik ve Spor Kulübü forması giyen Bedir Terlik ve Hasan Ekşi'nin vefat haberlerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcularımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır, Üzümdalı Gençlik ve Spor Kulübü ve tüm voleybol camiamıza başsağlığı dileriz.

