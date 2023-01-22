Haberler Voleybol Bursa’dan Cizre’ye geçit yok: 3-1

Bursa’dan Cizre’ye geçit yok: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 16. hafta mücadelesinde Bursa BŞB, Cizre Belediye'yi 3-1 mağlup etti. Ligde günün programı ise şöyle: 13.00: TÜRŞADZiraat Bankkart , G.Saray-Hatay BŞB, 16.00: Develi Bld.-F.Bahçe 17.30: Arkasspor- Hekimoğlu. 16. hafta yarın 17.30'daki Plevne-Altekma maçıyla bitecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 06:50
Bursa’dan Cizre’ye geçit yok: 3-1
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 16. hafta mücadelesinde Bursa BŞB, Cizre Belediye'yi 3-1 mağlup etti. Ligde günün programı ise şöyle: 13.00: TÜRŞADZiraat Bankkart , G.Saray-Hatay BŞB, 16.00: Develi Bld.-F.Bahçe 17.30: Arkasspor- Hekimoğlu. 16. hafta yarın 17.30'daki Plevne-Altekma maçıyla bitecek.
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