Bursa’dan Cizre’ye geçit yok: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 16. hafta mücadelesinde Bursa BŞB, Cizre Belediye'yi 3-1 mağlup etti. Ligde günün programı ise şöyle: 13.00: TÜRŞADZiraat Bankkart , G.Saray-Hatay BŞB, 16.00: Develi Bld.-F.Bahçe 17.30: Arkasspor- Hekimoğlu. 16. hafta yarın 17.30'daki Plevne-Altekma maçıyla bitecek.
AXASigorta Efeler Ligi'nde 16. hafta mücadelesinde Bursa BŞB, Cizre Belediye'yi 3-1 mağlup etti. Ligde günün programı ise şöyle: 13.00: TÜRŞADZiraat Bankkart , G.Saray-Hatay BŞB, 16.00: Develi Bld.-F.Bahçe 17.30: Arkasspor- Hekimoğlu. 16. hafta yarın 17.30'daki Plevne-Altekma maçıyla bitecek.