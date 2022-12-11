Fener çok rahat

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Ziraat Bankkart'ı rahat geçerek 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertliler, 110 dakika süren mücadelenin setlerini 21-25, 20-25 ve 17-25'lik skorlarla kazandı. Günün bir diğer karşılaşmasında da Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Spor Toto'yu 3-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini almayı başardı.

ZAFER HATAY BB'NİN

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor,'u 3-2 yendi. Set başı 29, 27, 22, 28, 20 dakika olmak üzere toplam 126 dakika süren karşılaşmanın setleri 21-25, 25-16, 13-25,

25-19,15-11'lik skorlarla sona erdi. Ev sahibi ekipte Furkan Aydın ve Cafer Kirkit etkili oyunuyla zaferde etkili oldu.



KADINLARDA HEYECANA DEVAM

Öte yandan Voleybolda bugün yine maçlar oynanacak. Sultanlar Ligi'nde yapılacak olan karşılaşmaların programı şöyle: 14.00 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Eczacıbaşı Dynavit, 14.00 PTTTürk Hava Yolları, 15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor- Sarıyer Belediyespor, 16.00 Bolu Belediyespor- Fenerbahçe Opet, 17.00 Sigorta Shop-İlbank, 17.30 Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor.



