Dişi aslanlar filede kayıp: 1-3

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. hafta kapanış maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi. Bursa ekibi, 108 dakika süren mücadelenin setlerini 14-25, 22-25 ve 24-26'lık skorlarla aldı. Nilüfer'de İlayda, Radosova ve Milanova etkili performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.
VoleybolMisli.com Sultanlar Ligi'nin 8. hafta kapanış maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi. Bursa ekibi, 108 dakika süren mücadelenin setlerini 14-25, 22-25 ve 24-26'lık skorlarla aldı. Nilüfer'de İlayda, Radosova ve Milanova etkili performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.