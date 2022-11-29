Haberler Voleybol Dişi aslanlar filede kayıp: 1-3

Dişi aslanlar filede kayıp: 1-3

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. hafta kapanış maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi. Bursa ekibi, 108 dakika süren mücadelenin setlerini 14-25, 22-25 ve 24-26'lık skorlarla aldı. Nilüfer'de İlayda, Radosova ve Milanova etkili performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
Dişi aslanlar filede kayıp: 1-3
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. hafta kapanış maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi. Bursa ekibi, 108 dakika süren mücadelenin setlerini 14-25, 22-25 ve 24-26'lık skorlarla aldı. Nilüfer'de İlayda, Radosova ve Milanova etkili performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.
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