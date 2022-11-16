İlbank-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Galatasaray Sultanlar Ligi'nde doludizgin!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Galataaray HDI Sigorta, deplasmanda İlbank'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, 3 setini de 25-15 kazandığı bu galibiyetle ligde 5'te 5 yapmayı başardı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Erkan Yıldırım

İlbank: Tuğçe Öcal, Melda Güler, Yüzgenç Ceren, Aysun Aygör, Aybuke Özdemir, Çiçek Suna Erel (Sinem Bayazıt, Eylül Karadaş, Ecesu Soner, Aysın Yarayan)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Karmen Aksoy, Beren Yeşilırmak, Vasilantonaki, Ayçin Akyol, Nazlı Eda Kafkas (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Fulden Ural,

Setler: 15-25, 15-25, 15-25

Süre: 67 dakika (23, 20, 24)