Haberler Voleybol İlbank-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Galatasaray Sultanlar Ligi'nde doludizgin!

İlbank-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Galatasaray Sultanlar Ligi'nde doludizgin!

Son dakika spor haberleri... Galatasaray HDI Sigorta, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında karşılaştığı İlbank'ı 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 14:36 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 14:38
İlbank-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Galatasaray Sultanlar Ligi'nde doludizgin!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Galataaray HDI Sigorta, deplasmanda İlbank'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, 3 setini de 25-15 kazandığı bu galibiyetle ligde 5'te 5 yapmayı başardı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Erkan Yıldırım

İlbank: Tuğçe Öcal, Melda Güler, Yüzgenç Ceren, Aysun Aygör, Aybuke Özdemir, Çiçek Suna Erel (Sinem Bayazıt, Eylül Karadaş, Ecesu Soner, Aysın Yarayan)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Karmen Aksoy, Beren Yeşilırmak, Vasilantonaki, Ayçin Akyol, Nazlı Eda Kafkas (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Fulden Ural,

Setler: 15-25, 15-25, 15-25

Süre: 67 dakika (23, 20, 24)

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