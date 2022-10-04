Türkiye-Almanya maçı CANLI izle (Filenin Sultanları)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Polonya'nın Lodz kentindeki Sport Arena'da FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur ilk maçında Almanya ile karşılaşıyor.
TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Türkiye - Almanya maçı 4 Ekim Salı günü saat 20:00'de başladı. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.
TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU
Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.