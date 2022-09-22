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Galatasaray Amerikalı pasör Katherine Bell'i transfer etti

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Amerikalı pasör çaprazı Katherine Bell'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 18:40 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 18:40
Galatasaray Amerikalı pasör Katherine Bell'i transfer etti

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, ABD'li pasör çaprazı Katherine Bell'i kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, 29 yaşında ve 1.90 metre boyundaki Amerikalı oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu.

Türkiye'de daha önce Manisa Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Bolu Belediyespor takımlarında forma giyen tecrübeli oyuncu, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı formayı giymekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Transferinden ötürü mutlu olduğunu söyleyen Bell, "Sultanlar Ligi'nde yer almaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray'ı temsil edeceğim için ayrıca gururluyum. Çok iyi bir şekilde karşıladılar beni. Hepimiz için iyi bir sezon olacağından eminim. Aslında kendimden çok büyük beklentim var. Çünkü burada üzerimde çok büyük bir baskı var Galatasaray'da olduğum için. Bunu karşılamak istiyorum. Öncelikli hedefim bu. Taraftarımıza da elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza söz veriyoruz." dedi.

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