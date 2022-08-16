Bronzu kaptık

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda üçüncülük maçında Azerbaycan'ı 3-1 mağlup etti. 26-24, 22-25, 28-26 ve 25-14'lük setlerle 3-1'lik zafere uzanan Efeler, bronz madalyanın sahibi oldu. Ayyıldızlılarda İzzet Ünver 14 sayıyla en skorer isim oldu. Ahmet 10, Mehmet 7, Kaan 6, Ediz Kaan ve Burakhan 3, Ahmet Samet ve Orçun 2, Yunus Emre 1 sayıyla katkı sağladı. Efeler, 2013 yılında Endonezya'daki İslami Dayanışma Oyunları'nda da bronz madalyanın sahibi olmuştu.
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