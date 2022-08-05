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VOLEYBOL HABERLERİ | Cansu Özbay Dünya Şampiyonası hazırlıklarını değerlendirdi!

Son dakika haberleri... Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Cansu Özbay hazırlık sürecini değerlendirdi. Özbay, "Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Hazırlıklarımızın çok iyi bir şekilde devam ettiğini söyleyebilirim. Önümüzdeki hafta kısa bir aramız olacak, aranın ardından çalışmalarımıza Fransa ve Amerika kamplarıyla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 12:26
VOLEYBOL HABERLERİ | Cansu Özbay Dünya Şampiyonası hazırlıklarını değerlendirdi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Cansu Özbay, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarına başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı pasörü Cansu Özbay, şampiyona hazırlıklarını değerlendirdi.

Ay-yıldızlı voleybolcu, Milletler Ligi'nin ardından Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Hazırlıklarımızın çok iyi bir şekilde devam ettiğini söyleyebilirim. Önümüzdeki hafta kısa bir aramız olacak, aranın ardından çalışmalarımıza Fransa ve Amerika kamplarıyla devam edeceğiz. Amerika kampının ardından ise İtalya, Sırbistan ve Polonya gibi güçlü takımlarının da yer alacağı hazırlık turnuvasına katılacağız. İtalya'daki hazırlık turnuvasının ardından da Dünya Şampiyonası'na en hazır şekilde gideceğiz. Şampiyonada elimizden gelenin en iyisini yaparak kürsüde yer almak istiyoruz."

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