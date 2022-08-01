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Efeler 2. oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore'de düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nın finalinde Küba'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Efeler 2. oldu

Filenin Efeleri, ilk sette servislerde etkili olan Küba karşısında hücumda istediği performansı gösteremedi. Küba, bloktaki başarısıyla ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci seti, 25-23 alarak maça dengeyi getirmeyi başardık. Üçüncü sette Herrera ve Concepcion'un sayılarıyla rahat bir set oynayan Küba, seti 25-20 alarak 2-1'lik üstünlük kurdu. 4. sette Küba, Lopez ile hücumda etkili oldu ve 1 saat 46 dakika süren mücadelede seti 25-20, maçı da 3-1 kazanarak şampiyon oldu. Küba, bu şampiyonlukla 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

BAKAN KASAPOĞLU KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Güney Kore'de düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda finalde Küba'ya yenilerek ikinci olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı. Spor Bakanı Kasapoğlu, yaptığı bir yazılı açıklamayla ikinci olan Filenin Efeleri'ni başarısından dolayı kutladı.

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