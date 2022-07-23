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VOLEYBOL HABERLERİ | Galatasaray HDI Sigorta Selçuk Keskin'i kadrosuna kattı!

Son dakika voleybol haberleri... Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, geçtiğimiz dönemlerde de sarı-kırmızılı formayı giyen Selçuk Keskin'i tekrardan kadrosuna kattığını duyurdu. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 16:58 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 17:01
VOLEYBOL HABERLERİ | Galatasaray HDI Sigorta Selçuk Keskin'i kadrosuna kattı!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli pasör Selçuk Keskin'i kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce üç dönem sarı-kırmızılı formayı giyen 40 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Selçuk Keskin, kariyerinde Galatasaray'ın yanı sıra Arkas Spor, Çankaya Üniversitesi, Ziraat Bankası, Polis Akademisi, Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe formalarını giydi.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

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