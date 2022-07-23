VOLEYBOL HABERLERİ | Galatasaray HDI Sigorta Selçuk Keskin'i kadrosuna kattı!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli pasör Selçuk Keskin'i kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce üç dönem sarı-kırmızılı formayı giyen 40 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Selçuk Keskin, kariyerinde Galatasaray'ın yanı sıra Arkas Spor, Çankaya Üniversitesi, Ziraat Bankası, Polis Akademisi, Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe formalarını giydi.
İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Yuvana hoş geldin Selçuk Keskin! 🦁— Galatasaray Voleybol (@GSVoleybol1905) July 23, 2022
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız, tecrübeli pasör Selçuk Keskin ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. ✍️
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