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Almanya - Türkiye: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Filenin Sultanları set vermedi | FIVB Milletler Ligi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta etabındaki üçüncü maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları zorlu karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 01:32
Almanya - Türkiye: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Filenin Sultanları set vermedi | FIVB Milletler Ligi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki üçüncü maçında Almanya ile karşılaştı. Filenin Sultanları mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılmasını bildi.

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da oynanan ikinci hafta etabı müsabakalarının ilk ikisinden yenik ayrılan Ay-yıldızlılar, FIVB Milletler Ligi'ndeki 6 maç sonunda 3. mağlubiyetini almıştı. Filenin Sultanları hanesine bir galibiyet daha yazdırmayı başardı.

Ay-yıldızlı ekip, dördüncü ve son maçında ise Güney Kore'nin karşısına çıkacak.

Filenin Sultanları böylece 22 saat içinde 2 maça çıkmış olacak.

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