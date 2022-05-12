Haberler Voleybol Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi Final Etabı 4'üncü maçında Fenerbahçe Opet'i deplasmanda 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Misli.com Sultanlar Ligi’nde şampiyon, VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak son karşılaşma ile belli olacak. Zorlu karşılaşma öncesi voleybolseverler mücadelenin saatini ve yayıncısını merak ediyor. Peki Vakıfbank Fenerbahçe Opet karşılaşması saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 09:30
Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk heyecanı son maça taşındı ve bugün kazan takım kupayı müzesine taşıyacak. Pazartesi günü oynanan finalin 4. maçında Fenerbahçe Opet, tarihindeki 6. şampiyonluk kupasını kazanmak için sahaya çıkarken, 2-0 da öne geçmişti. Ancak final serisi boyunca en iyi oyununu ortaya koyan Vakıfbank müthiş bir geri dönüş yaparak hem maçı 3-2 kazandı hem de şampiyonluk yarışını son maça taşıyarak bu yoldaki şansını sürdürdü. İki takım da bugün lig kupası için sahaya çıkacak.

VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

VakıfBank - Fenerbahçe Opet serisinin son maçı VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak?

SERİDE DURUM EŞİTLENDİ

Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final serisinin dördüncü maçında VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek durumu 2-2'ye getirdi.

Sultanlar Ligi Play-off Final etabı 4. maçında Fenerbahçe, VakıfBank'ı konuk etti. Fenerbahçe ilk 2 seti alarak, final serisinin 4. maçında setlerde 2-0 öne geçti. 3. ve 4. setleri alan VakıfBank maçı final setine taşıdı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan maçı VakıfBank 16-14 alarak maçı da 3-2 kazandı. Fenerbahçe Opet'te Melissa Vargas 32 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

FİNAL SERİSİNDE NELER YAŞANDI?

VakıfBank ve Fenerbahçe Opet bu sezon 10 kez karşı karşıya geldi. Serinin ilk maçında sarı-lacivertliler rakibini 3-1 mağlup ederek öne geçti. İkinci maçta bu kez aynı skorla gülen VakıfBank seriyi 1-1'e getirdi.

Fenerbahçe Opet, üçüncü maçta rakibini deplasmanda 3-1 yendi ve bir kez daha öne geçti. Serinin dördüncü randevusu nefes kesti. Son şampiyon VakıfBank, 2-0 geri düştüğü maçta Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup ederek durumu 2-2'ye getirdi. Bu sonuçla şampiyonluk son maç kaldı.

DİĞER
Hülya Avşar'ın kucağına oturttuğu Küçük İbo yıllar sonra itiraf etti! 38 yaşındaki Küçük İbo'nun son hali sosyal medyada trend oldu!
Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü başladı: 27'si yabancı 47 gözlemci de takip ediyor!
Jorge Jesus İstanbul'a geliyor! Maliyeti belli oldu
Wallace transferinde Beşiktaş'a dörtlü rakip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor!
Vakıfbank seride durumu eşitledi!
12 Mayıs 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 12 Mayıs 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı
Sony Xperia 1 IV telefonda ne özellikler var? Sony Xperia 1 IV'in kamera özellikleri | Sony Xperia 1 IV fiyatı
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anderlecht - Antwerp maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Anderlecht - Antwerp maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 09:28
Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçı saat kaçta hangi kanalda? Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçı saat kaçta hangi kanalda? 09:14
Real Sociedad Cadiz maçı saat kaçta hangi kanalda? Real Sociedad Cadiz maçı saat kaçta hangi kanalda? 09:08
Yıldız isme Süper Lig'den sürpriz talip çıktı! Yıldız isme Süper Lig'den sürpriz talip çıktı! 09:04
Tottenham Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda? Tottenham Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda? 09:02
İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı finalde! İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı finalde! 08:37
Daha Eski
Alanyaspor'u eleyen Sivasspor finalde! Alanyaspor'u eleyen Sivasspor finalde! 00:49
İşte Sivasspor - Alanyaspor maçının özeti İşte Sivasspor - Alanyaspor maçının özeti 00:49
City deplasmanda farklı kazandı! City deplasmanda farklı kazandı! 00:57
Başkan Erdoğan’dan tebrik Başkan Erdoğan’dan tebrik 01:02
Flaş transfer hamlesi! Eski öğrencisi Fenerbahçe'ye Flaş transfer hamlesi! Eski öğrencisi Fenerbahçe'ye 01:02
Sivasspor finalde! Sivasspor finalde! 01:08