Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk heyecanı son maça taşındı ve bugün kazan takım kupayı müzesine taşıyacak. Pazartesi günü oynanan finalin 4. maçında Fenerbahçe Opet, tarihindeki 6. şampiyonluk kupasını kazanmak için sahaya çıkarken, 2-0 da öne geçmişti. Ancak final serisi boyunca en iyi oyununu ortaya koyan Vakıfbank müthiş bir geri dönüş yaparak hem maçı 3-2 kazandı hem de şampiyonluk yarışını son maça taşıyarak bu yoldaki şansını sürdürdü. İki takım da bugün lig kupası için sahaya çıkacak.

VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

VakıfBank - Fenerbahçe Opet serisinin son maçı VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak?

SERİDE DURUM EŞİTLENDİ

Sultanlar Ligi final serisinde durum yeniden eşitlendi.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final serisinin dördüncü maçında VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek durumu 2-2'ye getirdi.

Sultanlar Ligi Play-off Final etabı 4. maçında Fenerbahçe, VakıfBank'ı konuk etti. Fenerbahçe ilk 2 seti alarak, final serisinin 4. maçında setlerde 2-0 öne geçti. 3. ve 4. setleri alan VakıfBank maçı final setine taşıdı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan maçı VakıfBank 16-14 alarak maçı da 3-2 kazandı. Fenerbahçe Opet'te Melissa Vargas 32 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

FİNAL SERİSİNDE NELER YAŞANDI?

VakıfBank ve Fenerbahçe Opet bu sezon 10 kez karşı karşıya geldi. Serinin ilk maçında sarı-lacivertliler rakibini 3-1 mağlup ederek öne geçti. İkinci maçta bu kez aynı skorla gülen VakıfBank seriyi 1-1'e getirdi.

Fenerbahçe Opet, üçüncü maçta rakibini deplasmanda 3-1 yendi ve bir kez daha öne geçti. Serinin dördüncü randevusu nefes kesti. Son şampiyon VakıfBank, 2-0 geri düştüğü maçta Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup ederek durumu 2-2'ye getirdi. Bu sonuçla şampiyonluk son maç kaldı.

