Son dakika spor haberleri: Hande Baladın hedeflerini böyle açıkladı!

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Hande Baladın sezonun devamındaki hedeflerini anlattı. Milliyet'e konuşan milli voleybolcu hem CEV Kupası'nı hem de Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğu kazanmak istediklerini vurguladı. İşte Hande Baladın röportajından öne çıkanlar...
- CEV Kupası'nda son rakip Stuttgart. Hazırlıklar nasıl gidiyor, kupa Türkiye'ye gelecek mi?
Hazırlıklar her zaman olduğu gibi yoğun geçiyor. Stuttgart çok mücadele eden ve çok iyi defans yapan bir takım. Ayrıca sayı bulma anlamında da etkili isimleri var. Finalde iki karşılaşmanın da seyir zevki olarak güzel geçeceğini düşünüyorum. Tek hedefimiz 2018'de aldığımız kupayı bir kez daha ülkemize getirmek. Çalışmalarımız tamamen bu yönde.
- Bir dönem Galatasaray'a kiralandın. Tekrar geri dönüş süreci nasıl gelişti?
Kiralık sözleşmem zaten bir seneydi. Daha sonra Eczacıbaşı'na geri dönecektim. Galatasaray'da geçirdiğim sezon benim adıma çok yararlıydı. Çünkü en iyi performanslarımdan birini ortaya koyduğum sezondu. Kariyerim adına da dönüm noktalarından biriydi diyebilirim o bir sezon için. Orada aralıksız oynayarak ve sorumluluk alarak kendime çok şey kattım.