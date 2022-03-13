Haberler Voleybol Son dakika spor haberleri: Hande Baladın hedeflerini böyle açıkladı!

Son dakika spor haberleri: Hande Baladın hedeflerini böyle açıkladı!

Son dakika spor haberleri... A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız ile Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı voleybolcusu Hande Baladın, verdiği röportajda kariyerinden hedeflerine kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 11:34
Son dakika spor haberleri: Hande Baladın hedeflerini böyle açıkladı!

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Hande Baladın sezonun devamındaki hedeflerini anlattı. Milliyet'e konuşan milli voleybolcu hem CEV Kupası'nı hem de Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğu kazanmak istediklerini vurguladı. İşte Hande Baladın röportajından öne çıkanlar...

Son dakika spor haberleri: Hande Baladın hedeflerini böyle açıkladı!

- CEV Kupası'nda son rakip Stuttgart. Hazırlıklar nasıl gidiyor, kupa Türkiye'ye gelecek mi?

Hazırlıklar her zaman olduğu gibi yoğun geçiyor. Stuttgart çok mücadele eden ve çok iyi defans yapan bir takım. Ayrıca sayı bulma anlamında da etkili isimleri var. Finalde iki karşılaşmanın da seyir zevki olarak güzel geçeceğini düşünüyorum. Tek hedefimiz 2018'de aldığımız kupayı bir kez daha ülkemize getirmek. Çalışmalarımız tamamen bu yönde.

Son dakika spor haberleri: Hande Baladın hedeflerini böyle açıkladı!

- Bir dönem Galatasaray'a kiralandın. Tekrar geri dönüş süreci nasıl gelişti?

Kiralık sözleşmem zaten bir seneydi. Daha sonra Eczacıbaşı'na geri dönecektim. Galatasaray'da geçirdiğim sezon benim adıma çok yararlıydı. Çünkü en iyi performanslarımdan birini ortaya koyduğum sezondu. Kariyerim adına da dönüm noktalarından biriydi diyebilirim o bir sezon için. Orada aralıksız oynayarak ve sorumluluk alarak kendime çok şey kattım.

Son dakika spor haberleri: Hande Baladın hedeflerini böyle açıkladı!

- Başarıların çok fazla ve göz önünde olan bir isimsin. Bunun artısı ya da eksisi var mı?

Tabii ki birçok farklı görüş ile karşılaşıyoruz. Bunlar negatif ya da pozitif olabiliyor. Biz bunlara çok fazla takılmayıp saha içindeki iyi iletişimimizle en iyi performansımızı göstermeye çalışıyoruz.

Son dakika spor haberleri: Hande Baladın hedeflerini böyle açıkladı!

- Voleybol bir sezona bakıldığında en yoğun branşlardan biri. Peki Hande arta kalan zamanda neler yapar?

Arta kalan gerçekten çok fazla vaktimiz olmuyor. Ama olabildiğinde kısıtlı zamanlarda neye çok önem verdiğim ve en çok neyden keyif aldığım ortaya çıkıyor. Çünkü kendime kalan bu az zamanı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Aileme ve arkadaşlarıma vakit ayırmaya çalışıyorum.

Son dakika spor haberleri: Hande Baladın hedeflerini böyle açıkladı!

- Simge ile iyi bir ikilisiniz. O Ses Türkiye'de izledik sizi. İleriki dönemde Survivor'da da görebilir miyiz?

İleriki dönemde şu anda görünen farklı bir projemiz yok ikili olarak. Ancak her an her şey çıkabiliyor. Ama şunu kesin olarak söyleyebilirim. Survivor'da yapamam ben. Böcekler beni çok korkutuyor. Bu yüzden o şartlarda yaşayamam.

Son dakika spor haberleri: Hande Baladın hedeflerini böyle açıkladı!

- Türkiye'de futbolun konuşulduğu söylenir. Siz bunu değiştirdiğinizi düşünüyor musunuz?

Kesinlikle bunu değiştirmeyi başardığımızı düşünüyorum. Özellikle bu yaz milli takım döneminden sonra büyük bir artış var. Normalde lig maçlarında Vakıfbank, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında sadece dolu tribünlere oynuyorduk. Yazdan sonra ise ligin sonuncusu önünde bile seyirci desteğiyle sahaya çıkıyoruz. Bunları görmek gerçekten çok mutluluk verici. Çünkü en büyük hedeflerimizden biri yakaladığımız başarıların karşılığını alabilmekti. Milli takım ile yakalanan başarı ile artık gösterdiğimiz fedakarlığın ve performansın karşılığını alabiliyoruz.

Son dakika spor haberleri: Hande Baladın hedeflerini böyle açıkladı!

- Her sporcu en üst noktayı hedefler. Peki senin için zirve neresi. Hedeflerinin ne kadarını başardın?

Koyduğum hedeflerin bir kaçına ulaştım aslında. Ama tabii ki öncelikle kariyerimin sonuna kadar hep üst düzey voleybolcu olmak istiyorum. Zirvedeyken bırakmayı hayal ediyorum. Ayrıca milli takım ile tekrar olimpiyatlara gitmek ve Eczacıbaşı Dynavit ile de kupalar kazanmak istiyorum.

DİĞER
Yargı'nın Laçin'i eşi Ufak Tefek Cinayetler'in oyuncusu çıktı! Güzel oyuncu Nilgün Türksever bakın hangi ünlü oyuncu ile evliymiş!
Seda Sayan çocuğu yaşındaki sevgilisi ile evlilik haberlerine tepki göstermişti... Gerçeği açıkladı Safiye Soyman ve Hatice'den ilk yorum
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor