Eczacıbaşı Dynavit'te final için son adım

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası yarı final ikinci maçında Romanya'nın CSM Volei Alba Blaj takımını İstanbul'da ağırlayacak.

Eczacıbaşı Dynavit CEV Kupası yarı final ikinci maçında CSM Volei Alba Blaj'ı konuk edecek. İlk maçta deplasmanda 3-0'lık skor ile galip gelen turuncu-beyazlılar, evinde oynayacağı ikinci maçı da kazanıp adını finale yazdırmak istiyor. Karşılaşma öncesi görüşlerini aktaran Eczacıbaşı Dynavit Takım Kaptanı Tijana Boskovic, "Kendi ligimizde galibiyetle döndüğümüz Kuzeyboru deplasmanından sonraki gün yarı final karşılaşmasına çıkacağız. Yarı final ilk maçımızda rakibimize karşı üstün bir oyun sergiledik. Evimizde aynı şekilde oynayıp adımızı finale yazdırmak istiyoruz" dedi.

Eczacıbaşı Dynavit - CSM Volei Alba Blaj karşılaşması yarın saat 18.00'de Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak.