Csm Volei Alba Blaj - Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Final yolunda avantajı eline geçiren Eczacıbaşı'nda Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic, 23 sayılık performansıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Hande ve Heyrman 12, Adams 9, Beyza 7 sayıyla oynadı. Maçın en değerli oyuncusu ise Eczacıbaşı Dynavit'in Sırp pasörü Maja Ognjenovic seçildi.

Bu karşılaşmanın rövanşı ise 1 Mart salı günü İstanbul'da oynanacak. Eczacıbaşı Dynavit'e rövanş karşılaşmasında elde edeceği her türlü galibiyet veya rakibi karşısında alacağı en az 2 set final için yeterli olacak.