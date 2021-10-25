Halkbank coştu

AXA Sigorta Efeler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Halkbank'ın son kurbanı Tokat Belediye Plevne oldu. Mavi-beyazlılar, evindeki mücadeleden 3-1'lik zaferle ayrıldı ve Efeler Ligi'nde 4'te 4 yaptı. Mücadeleye iyi başlayan Halkbank, ilk sette oldukça rahat hücum etmeyi başardı. Rakibini sürklase eden başkent ekibi, 25-15'lik set skoruyla öne geçmeyi başardı.



AĞIRLIĞINI KOYDU

İkinci set daha dengeli bir oyuna sahne olurken; kazanan 25-22'lik skorla yine Halkbank oldu: 2-0. Üçüncü sette ise konuk ekip üstünlük kurdu. 25-22 kazanan Tokat Belediye Plevne umutlandı: 2-1. Maçın son setine ağırlığını koyan Halkbank, 25- 16'lık set skoruyla mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı. Bu zaferle 4'te 4 yapan mavi-beyazlılar, namağup unvanını korudu. Tokat Belediye Plevne ise 4. maçında da salondan yenilgiyle ayrıldı