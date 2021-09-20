Sahne gençlerin

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Meksika'da bubugün başlayacak FIVB 18 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası'nda sahne alacak. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada B Grubu'nda yer alan genç milliler, grup aşamasında İtalya, Peru, Mısır ve Dominik Cumhuriyeti ile kıyasıya bir mücadele verecek.

İLK MAÇ DOMİNİK'LE

18 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek milliler, bugün 19.00'da ilk maçına Dominik Cumhuriyeti karşısında çıkacak. Ay-yıldızlılar, yarın 20.00'de Peru'yla karşılaşacak. Çarşamba 20.00'de İtalya'yla oynayacak milliler, perşembe günü ise 19.00'da Mısır'la son maçına çıkacak.