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Son dakika spor haberi: 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belli oldu!

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalan tüm takımlar belli oldu. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın son 16 turunda Sırbistan'a 3-2 yenilerek veda ettiği turnuvada, bugün 4 karşılaşma yapıldı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 23:31
Son dakika spor haberi: 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belli oldu!

Rusya, Polonya, Hollanda ve Sırbistan'ın ardından bugünkü son 16 turu maçlarında rakiplerini mağlup eden İtalya, Almanya, Slovenya ve Çekya, turnuvada adını son 8 takım arasına yazdırdı.

MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

İtalya-Letonya: 3-0

Almanya-Bulgaristan: 3-1

Slovenya-Hırvatistan: 3-1

Fransa-Çekya: 0-3

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Polonya ve Çekya'nın ev sahipliği yapacağı çeyrek final etabında eşleşmeler ve program şöyle:

YARIN:

Hollanda-Sırbistan

Polonya-Rusya

15 Eylül Çarşamba:

İtalya-Almanya

Slovenya-Çekya

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