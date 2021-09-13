Son dakika spor haberi: 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belli oldu!

Rusya, Polonya, Hollanda ve Sırbistan'ın ardından bugünkü son 16 turu maçlarında rakiplerini mağlup eden İtalya, Almanya, Slovenya ve Çekya, turnuvada adını son 8 takım arasına yazdırdı.
MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:
İtalya-Letonya: 3-0
Almanya-Bulgaristan: 3-1
Slovenya-Hırvatistan: 3-1
Fransa-Çekya: 0-3
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Polonya ve Çekya'nın ev sahipliği yapacağı çeyrek final etabında eşleşmeler ve program şöyle:
YARIN:
Hollanda-Sırbistan
Polonya-Rusya
15 Eylül Çarşamba:
İtalya-Almanya
Slovenya-Çekya