Türkiye Polonya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda önüne geleni deviren A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, gruplarda oynadığı 5 maçı da kazanmış ve yalnızca Romanya'ya bir set vermişti. Son 16 turunda Çekya ile eşleşen millilerimiz bu mücadeleyi de 3-1 kazanmış ve adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Bu turda Türkiye Polonya ile karşılaşacak. Peki Türkiye Polonya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Polonya maçı 31 Ağustos Salı günü 20.30'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

YARI FİNAL VE FİNAL SIRBİSTAN'DA!

Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.