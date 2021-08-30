Haberler Voleybol Türkiye Polonya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Polonya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda önüne geleni deviren A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, gruplarda oynadığı 5 maçı da kazanmış ve yalnızca Romanya'ya bir set vermişti. Son 16 turunda Çekya ile eşleşen millilerimiz bu mücadeleyi de 3-1 kazanmış ve adını çeyrek finale yazdırmıştı. Bu turda Türkiye Polonya ile karşılaşacak. Peki Türkiye Polonya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 19:04
Türkiye Polonya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda önüne geleni deviren A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, gruplarda oynadığı 5 maçı da kazanmış ve yalnızca Romanya'ya bir set vermişti. Son 16 turunda Çekya ile eşleşen millilerimiz bu mücadeleyi de 3-1 kazanmış ve adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Bu turda Türkiye Polonya ile karşılaşacak. Peki Türkiye Polonya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Polonya maçı 31 Ağustos Salı günü 20.30'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

YARI FİNAL VE FİNAL SIRBİSTAN'DA!

Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

SON DAKİKA