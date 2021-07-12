Harika kızlar!

CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 1. Grup'taki ikinci maçında Çekya'yı 3-0 yendi. Macaristan ve Slovakya'nın birlikte ev sahipliğini üstlendiği turnuvadaki ikinci mücadelesinde Türkiye, Macaristan'ın Nyiregyhaza şehrinde Çekya ile karşılaştı. Karşılaşmaya iyi başlayan ay-yıldızlılar, ilk setten 25-17'lik üstünlükle ayrılarak 1-0 öne geçti.

İKİNCİ sette de rakibine fırsat tanımayan milliler, 25-14'le 2-0'ı buldu. Ay-yıldızlılar, üçüncü seti de 25-15 kazanarak maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Millilerimizde en skorer isim 14 sayıyla Defne Başyolcu olurken; Bianka İlayda ve Liza 11, Eslem 10 sayıyla oynadı. İlk maçında Polonya'yı 3-1 yenen ve Türkiye, bugün saat 21.00'de Rusya ile karşı karşıya gelecek.