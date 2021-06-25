En değerli şampiyonluk

2021 CEV Avrupa Altın Ligi'nde namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörü Nedim Özbey, en değerli şampiyonluğu olduğunu ifade etti. Şampiyonluğa ulaştıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Nedim Özbey, "Çok zor bir turnuvadan namağlup şampiyon olarak çıkmak her babayiğidin harcı değil. Bu kupanın ismi defalarca değişti. Bu kupada 4 şampiyonluk elde ettim ama en değerlisi bu. Vatana ve millete hediye ediyoruz. Tarih yazdılar. Seyircisiz olduğu için anlatılamıyor. Futbol maçı olsa 70 bin kişi gider, tüm her taraf yazar. Bu takımın hakkını verin lütfen. İstiklal Marşı'nı okutup birincilik elde eden bu çocukların hakkını teslim edin" dedi.