Sultanlar eziyor

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde fırtına gibi esiyor. Turnuvada ilk 6 karşılaşmada Sırbistan, İtalya, Polonya, Kanada, Almanya ve Çin'i mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 7'de 7 yapmayı başardı. Tayland ile karşılaşan ay-yıldızlılar ilk seti 23-25 kaybetti. Ardından geri dönüşün fitili ateşlendi ve 2. seti 25-12 aldı. 3. seti 25-20 ile kazanan kırmızıbeyazlılar 4. sette de rakibine şans tanımadı. Filenin Sultanları 25-9 sonuçla durumu 3-1'e taşıdı ve maçı kazandı. Sultanlar'ın bugün 13.00'te Dominik ile karşılaşacağı maç TRT Spor'dan yayımlanacak. 15'er maçın oynanacağı turnuvayı ilk 4'te bitirecek takımlar 24-25 Haziran'da yarı finale çıkacak.