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Kupa Voley’de ilk finalist ! | - Spor Toto: 2-3 (MAÇ SONUCU)

Kupa Voley’de yarı final karşılaşmaları başladı. , 'yı 22-25, 25-16, 24-26, 27-25 ve 15-9’luk setler sonucunda 3-2 mağlup ederek, adını finale yazdırdı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 18:39
Kupa Voley’de ilk finalist Spor Toto! | Fenerbahçe HDI Sigorta - Spor Toto: 2-3 (MAÇ SONUCU)

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Kupa Voley'de yarı final karşılaşmaları başladı. ile takımları arasında oynanan ilk yarı final mücadelesinin kazananı 22-25, 25-16, 24-26, 27-25 ve 15-9'luk setler sonucunda 3-2 Spor Toto oldu ve ismini finale yazdırdı. Kupa Voley'de diğer finalist, oynanacak -Halkbank maçının ardından belli olacak.

SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: ,
FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Hoag, Vigrass, , , , Ulaş, Hasan (L), Ahmet (L) (Caner, , İzzet, Nwachukwu)
SPOR TOTO: , , , Sercan Yüksel, Wallace, Kadir, Murat (L), (Ali Deniz, Deniz İvgen (L), Nascimento)
SETLER: 25-22, 16-25, 26-24, 25-27, 9-15
SÜRE: 141 dakika (29′, 26′, 32′, 37′,17′)

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