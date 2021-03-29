Kupa Voley’de ilk finalist Spor Toto! | Fenerbahçe HDI Sigorta - Spor Toto: 2-3 (MAÇ SONUCU)

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı final karşılaşmaları başladı. Fenerbahçe HDI Sigorta ile Spor Toto takımları arasında oynanan ilk yarı final mücadelesinin kazananı 22-25, 25-16, 24-26, 27-25 ve 15-9'luk setler sonucunda 3-2 Spor Toto oldu ve ismini finale yazdırdı. Kupa Voley'de diğer finalist, oynanacak Arkas Spor-Halkbank maçının ardından belli olacak.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Ali Sarıkuzu

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Hoag, Vigrass, Metin, Hidalgo, Emre, Ulaş, Hasan (L), Ahmet (L) (Caner, Hasan Sıkar, İzzet, Nwachukwu)

SPOR TOTO: İbrahim, Gelinski, Bruno, Sercan Yüksel, Wallace, Kadir, Murat (L), (Ali Deniz, Deniz İvgen (L), Nascimento)

SETLER: 25-22, 16-25, 26-24, 25-27, 9-15

SÜRE: 141 dakika (29′, 26′, 32′, 37′,17′)