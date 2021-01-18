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son 16 ve çeyrek finale ev sahipliği yapacak

, 26-27 Ocak tarihlerinde 'nda son 16 ve çeyrek finale ev sahipliği yapacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 18:02
Galatasaray CEV Kupası son 16 ve çeyrek finale ev sahipliği yapacak

Türkiye'yi CEV Kupası kategorisinde temsil eden Galatasaray HDI Sigorta, 26-27 Ocak tarihlerinde son 16 turu (1/8) ve çeyrek final turu (1/4) karşılaşmalarına İstanbul'da ev sahipliği yapacak.

CEV Kupası son 16 turu ve çeyrek final turunda karşılaşmalar, alt alta aynı çatala denk gelen dört takımın aynı şehirde 1 organizatör takımın ev sahipliğinde düzenlenecek. Son 16 turu ve çeyrek final turları ise birer maç üzerinden oynanacak.

26 OCAK 2021 - SON 16 TURU

16.00 Nova KBM Branik Maribor (Slovenya) - Dresdner SC (Almanya)
SC Potsdam (Almanya) - Galatasaray: 0-3
Alman ekibi SC Potsdam, korona virüs vakaları sebebiyle turnuvadan çekildi.

27 OCAK 2021 - ÇEYREK FİNAL

19.00 Nova KBM Branik Maribor (Slovenya) - Dresdner SC (Almanya) maçının galibi - Galatasaray

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