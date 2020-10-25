Sarıyer seriye bağladı

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında Beylikdüzü Voleybol ile Sarıyer Belediye karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel Salonu'ndaki maça iyi başlayan Sarıyer, ilk seti 25-21 kazandı. Rakibi karşısında oldukça etkili bir oyun ortaya koyan İstanbul ekibi, ikinci seti de 25-13 aldı. Son sette de 25-16'lık üstünlük kuran Sarıyer, maçtan 3-0'lık zaferle ayrıldı. Bu sonuçla üst üste 3, toplamda ise 4. galibiyetini aldı.