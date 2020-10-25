Haberler Voleybol Sarıyer seriye bağladı

seriye bağladı

’nde ’u ’la geçen ekibi, üst üste 3. galibiyetini aldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 00:39 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50
Sarıyer seriye bağladı

Misli.com 'nin 11'inci haftasında ile Belediye karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel Salonu'ndaki maça iyi başlayan Sarıyer, ilk seti 25-21 kazandı. Rakibi karşısında oldukça etkili bir oyun ortaya koyan ekibi, ikinci seti de 25-13 aldı. Son sette de 25-16'lık üstünlük kuran Sarıyer, maçtan 'lık zaferle ayrıldı. Bu sonuçla üst üste 3, toplamda ise 4. galibiyetini aldı.

BİZE ULAŞIN