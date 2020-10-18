Başkentte zafer PTT’nin

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında PTT, Karayolları'nı 20-25, 25-14, 25-22 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti. PTT, bu sonuçla 5. galibiyetini alırken; Karayolları ise 6. yenilgisini yaşadı. Sultanlar Ligi'nde dün alınan diğer sonuçlar şu şekilde: Beylikdüzü- Kuzeyboru: 0-3, Yeşilyurtİlbank: 3-1, Sarıyer-Kale: 3-1.