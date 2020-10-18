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Başkentte zafer ’nin

Misli.com 'nin 10. haftasında , 'nı , , 25-22 ve 25-19'luk setlerle mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 23:51 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 06:50
Başkentte zafer PTT’nin

Misli.com 'nin 10. haftasında , 'nı , , 25-22 ve 25-19'luk setlerle mağlup etti. PTT, bu sonuçla 5. galibiyetini alırken; Karayolları ise 6. yenilgisini yaşadı. Sultanlar Ligi'nde dün alınan diğer sonuçlar şu şekilde: Beylikdüzü- Kuzeyboru: 0-3, Yeşilyurtİlbank: 3-1, Sarıyer-Kale: 3-1.

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