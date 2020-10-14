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0-3 | MAÇ SONUCU

Voleybol Efeler Ligi 4. hafta erteleme maçında , Prof. Dr. Salonu'nda konuk olduğu 'ı 3-0 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 19:09
Afyon Belediye Yüntaş 0-3 Galatasaray HDI Sigorta | MAÇ SONUCU

Voleybol Efeler Ligi'nin 4. hafta erteleme maçında Sigorta, Afyon Belediye Yürtaş'a konuk oldu.

Maça iki takım da üstünlük kurma mücadelesiyle başladı. Karşılıklı sayılarla süren ilk sette blok-aut sayılarıyla öne geçen Galatasaray, teknik molaya 10-12 önde başladı. Mola sonrasında hücumdaki etkinliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, seti de 20-25 kazandı.

İkinci sete de hızlı başlayan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip bu sette de 21-25'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sete iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. Setin ilerleyen bölümlerinde 'ın hatalarından bulduğu sayılarla farkı açan Galatasaray teknik molaya da 8-12 önde girdi.

Teknik mola sonrasında oyundaki etkinliğini sürdüren Galatasaray, seti 18-25, maçı da 3-0 kazandı.

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