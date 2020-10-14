Afyon Belediye Yüntaş 0-3 Galatasaray HDI Sigorta | MAÇ SONUCU

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. hafta erteleme maçında Galatasaray HDI Sigorta, Afyon Belediye Yürtaş'a konuk oldu.

Maça iki takım da üstünlük kurma mücadelesiyle başladı. Karşılıklı sayılarla süren ilk sette blok-aut sayılarıyla öne geçen Galatasaray, teknik molaya 10-12 önde başladı. Mola sonrasında hücumdaki etkinliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, seti de 20-25 kazandı.

İkinci sete de hızlı başlayan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip bu sette de 21-25'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sete iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. Setin ilerleyen bölümlerinde Afyon Belediye Yüntaş'ın hatalarından bulduğu sayılarla farkı açan Galatasaray teknik molaya da 8-12 önde girdi.

Teknik mola sonrasında oyundaki etkinliğini sürdüren Galatasaray, seti 18-25, maçı da 3-0 kazandı.