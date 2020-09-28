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Kanarya'ya darbe

'nin 5. haftasında ile karşı karşıya geldi. 'ndaki çekişmeli geçen mücadeleyi 27-25, 25-23 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazanan Spor Toto, rakibine sezonun ilk mağlubiyetini tattırdı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 23:15 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Kanarya'ya darbe

'nin 5. haftasında ile karşı karşıya geldi. 'ndaki çekişmeli geçen mücadeleyi 27-25, 25-23 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazanan Spor Toto, rakibine sezonun ilk mağlubiyetini tattırdı. 4. maçında 3. galibiyetini alan Spor Toto'da 26 sayıyla oynayan Brezilyalı Wallace de Souza, maça damgasını vuran isim oldu.

'ÇOK ÇALIŞACAĞIZ'
F.Bahçe'nin başantrenörü Erkan Toğan, yenilgi için üzgün olduklarını söyledi. Rakibi tebrik eden Toğan, "Sezona iyi başlamıştık fakat bu maçta istediğimiz sonucu alamadık. Gelecek haftalarda iyi sonuçlar almak için çok çalışacağız" dedi.

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