Haliliye ilk zaferini arıyor

Efeler Ligi'nde 4 maçı da kaybeden Haliliye Belediyespor, Solhanspor'u yenerek kötü gidişe dur demek istiyor. Antrenör Akif Gürgen, "Allah'ın izni ile rakibimizi yenerek bu kötü gidişe son vereceğiz. Solhanspor maçında iyi bir oyun çıkarmayı hedefliyoruz. Şanlıurfa takıma destek versin" dedi.