Efeler Ligi'nde 4 maçı da kaybeden Haliliye Belediyespor, Solhanspor'u yenerek kötü gidişe dur demek istiyor. Antrenör Akif Gürgen, "Allah'ın izni ile rakibimizi yenerek bu kötü gidişe son vereceğiz. Solhanspor maçında iyi bir oyun çıkarmayı hedefliyoruz. Şanlıurfa takıma destek versin" dedi.
Haliliye ilk zaferini arıyor
Efeler Ligi'nde 4 maçı da kaybeden Haliliye Belediyespor, Solhanspor'u yenerek kötü gidişe dur demek istiyor.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 21:57 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50