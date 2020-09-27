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Haliliye ilk zaferini arıyor

Efeler Ligi'nde 4 maçı da kaybeden , 'u yenerek kötü gidişe dur demek istiyor.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 21:57 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50
Haliliye ilk zaferini arıyor

Efeler Ligi'nde 4 maçı da kaybeden , 'u yenerek kötü gidişe dur demek istiyor. Antrenör Akif Gürgen, "Allah'ın izni ile rakibimizi yenerek bu kötü gidişe son vereceğiz. Solhanspor maçında iyi bir oyun çıkarmayı hedefliyoruz. takıma destek versin" dedi.

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