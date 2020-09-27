Efeler’de 5 maç var

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftası bugün oynanacak 5 maçla başlayacak. Günün programı şöyle: 13.00: Halkbank-Arhavi, 14.00: İstanbul BB-Tokat Plevne, 15.00: Haliliye-Solhanspor, 15.30: Spor Toto-F.Bahçe, 16.00: İnegöl Bld.-Sorgun. Yarın 19.00'da ise G.Saray ile Ziraat Bankası karşılaşacak. 5. haftanın son iki mücadelesi ise 8 Ekim'de oynanacak.