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şampiyon!

Erkek Voleybol Takımı, finalinin ikinci maçında ekibi Luboteni ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz rakibini 3-0 yenerek, "Balkan Şampiyonu" oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 00:37 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Halkbank şampiyon!

2020 Erkekler 'na ev sahipliği yapan temsilcimiz , temsilcisi Luboteni'yi 3-0 (25-10, 25-10, 25-10) mağlup ederek eşleşmede durumu 2-0'a getirdi. Tarihinde ilk kez namağlup Balkan şampiyonluğunu elde eden Halkbank, CEV 'na da katılma hakkı elde etti. Temsilcimiz, Challenge Kupası 2. Turu'nda 'nın UVC Holding Graz takımı ile karşılaşacak.