Halkbank şampiyon!

2020 Erkekler Balkan Kupası'na ev sahipliği yapan temsilcimiz Halkbank, Kosova temsilcisi Luboteni'yi 3-0 (25-10, 25-10, 25-10) mağlup ederek eşleşmede durumu 2-0'a getirdi. Tarihinde ilk kez namağlup Balkan şampiyonluğunu elde eden Halkbank, CEV Challenge Kupası'na da katılma hakkı elde etti. Temsilcimiz, Challenge Kupası 2. Turu'nda Avusturya'nın UVC Holding Graz takımı ile karşılaşacak.