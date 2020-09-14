2020 Erkekler Balkan Kupası'na ev sahipliği yapan temsilcimiz Halkbank, Kosova temsilcisi Luboteni'yi 3-0 (25-10, 25-10, 25-10) mağlup ederek eşleşmede durumu 2-0'a getirdi. Tarihinde ilk kez namağlup Balkan şampiyonluğunu elde eden Halkbank, CEV Challenge Kupası'na da katılma hakkı elde etti. Temsilcimiz, Challenge Kupası 2. Turu'nda Avusturya'nın UVC Holding Graz takımı ile karşılaşacak.
Halkbank şampiyon!
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Balkan Kupası finalinin ikinci maçında Kosova ekibi Luboteni ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz rakibini 3-0 yenerek, "Balkan Şampiyonu" oldu.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 00:37 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50